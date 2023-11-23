На Украине в 40 раз выросло число дезертиров из ВСУ

Число случаев дезертирства в украинской армии увеличилось с начала года в 40 раз, следует из данных Генпрокуратуры Украины.

По информации ведомства, в 2021 году на Украине было возбуждено 117 уголовных дел о дезертирстве, еще 2 028 военных самовольно оставили места службы, но собирались вернуться. Также было зарегистрировано 33 самострела, передает РИА «Новости».

В текущем году дезертирство приобрело огромные масштабы. Так, за девять месяцев 2023 года из ВСУ сбежали 4 638 солдат, временно оставили часть 10 940. Кроме того, совершен 161 самострел.

Во многих боевых частях украинской армии из-за огромных потерь на фронте не хватает 30-40% личного состава и почти везде есть скрытое дезертирство. Отмечается, что солдаты и офицеры симулируют болезни, стараются задержаться в штабах и тыловых подразделениях, лишь бы их не отправляли не передовую.

Ранее сообщалось, что украинские военные массово бегут из рядов ВСУ и из страны на фоне больших потерь и усталости. В армии наблюдается всплеск самоубийств, что способствует низкому моральному духу в ВСУ. Также отмечалось, что в украинских войсках имеют место факты расправы над военными за попытки дезертирства.

В конце октября Минобороны РФ сообщало, что на Соледаро-Бахмутском, Южно-Донецком и ряде других направлениях зоны спецоперации фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военных. Множество украинских военнослужащих сдаются в плен, заявлял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Киев, Наталья Петрова

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