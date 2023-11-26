На Донецком направлении ВСУ потеряли до 290 боевиков

На Донецком направлении российская армия при поддержке авиации и огня артиллерии нанесла поражение скоплениям живой силы 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ вблизи Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

По его словам, убитыми и ранеными на данном направлении противник потерял до 290 военнослужащих, уничтожены три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-ОД».

Донецк, Светлана Антонова

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