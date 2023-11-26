Армия России улучшила позиции на Южно-Донецком направлении: за сутки уничтожено 450 боевиков, сбиты три боевых самолета

За минувшие сутки российские войска отразили девять атак ВСУ и уничтожили в общей сложности порядка 450 боевиков. Как говорится в сводке министерства обороны о ходе специальной военной операции, ВС РФ уничтожили три боевых самолета, 53 беспилотника и военные склады в Полтавской и Черкасской областях.

На Купянском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ около Синьковки и Ивановки Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника вблизи Ивановки, Кисловки и Котляровки в Харьковской области. Потери ВСУ составили до 20-ти военнослужащих и два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении пресечена атака штурмовых групп ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника около Серебрянки, Григоровки и Ямполовки в Донецкой народной республике. Общие потери противника составили до 60-ти военнослужащих и два автомобиля.

На Донецком направлении отражено три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы и Марьинка. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника около Артемовского, Клещеевки, Богдановки, Курдюмовки и Андреевки. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 200 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы «Акация», орудие «Мста-Б», гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и орудие М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении пресечена атака ВСУ в районе населенного пункта Шевченко. При этом российские войска улучшили положение по переднему краю. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника около Приютного в Запорожской области. Потери противника составили до 80-ти военнослужащих и два автомобиля.

На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе ВСУ около Работина. Потери ВСУ составили до 35-ти военнослужащих, танк и два автомобиля.

На Херсонском направлении уничтожено до 55-ти военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», радиолокационная станция, а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

В целом оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией российских войск нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, живой силе и военной технике противника в 128-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины: два Су-27 в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области. За сутки перехвачено 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»