Министерство обороны России опубликовало данные о ведении боевых действий за последнюю неделю. За это время российская армия уничтожила более 4,5 тысячи украинских боевиков, сотни единиц техники ВСУ, а также разгромила склады боеприпасов и пункты управления беспилотниками.

«В период с 16 по 22 декабря 2023 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника», – сообщили в оборонном ведомстве.

На Купянском направлении за неделю было уничтожено свыше 355-ти военнослужащих, четыре танка, в том числе два «Leopard», 19 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. В то же время подразделения «Западной» группировки войск отразили 53 атаки противника.

На Красно-Лиманском направлении киевский режим потерял убитыми и ранеными до 1155-ти боевиков и наемников, танк, 19 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии. Российскими военными отражено 13 атак штурмовых групп ВСУ.

На Донецком направлении ВС РФ не только отбили 43 атаки, но и на отдельных участках улучшили положение по переднему краю. Здесь украинская армия лишилась более 1610-ти солдат, трех танков, 17 броневиков, пусковой установки HIMARS, 24 автомобилей и 44 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении отражено десять атак противника. Общие потери Киева составили 670-ти военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении российские войска продолжают ведение активной обороны в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. За неделю ВСУ на этом направлении потеряли до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

Тем временем, на Херсонском направлении пресекаются попытки высадки диверсантов. «В результате действий российских войск на данном направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 510-ти военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии», – добавили в МО.

Средствами ПВО за неделю сбито четыре самолета и три вертолета. Кроме того, были перехвачены оперативно-тактическая ракета ATACMS, 30 снарядов HIMARS, «Ураган» и «Ольха», три авиабомбы JDAM и 259 украинских дронов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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