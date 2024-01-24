Российские войска улучшили позиции на Донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки отразили около десятка атак ВСУ и уничтожили в общей сложности 870 боевиков. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами российских войск поражены склады боеприпасов, зенитный ракетный комплекс «SAMP-T» французского производства, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах.

Как следует из данных оборонного ведомства, самые значительные потери противник несет на Краснолиманском направлении, где были успешно отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР. При этом было нанесено поражение живой силе противника около Червоной Дибровы в ЛНР. Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, орудие М119 производства США, гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

В то же время на Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск улучшено положение по переднему краю. Отражены две атаки штурмовых групп ВСУ близ населенного пункта Шумы. Вблизи Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки нанесено поражение живой силе и технике 22, 28, 42-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей.

На остальных направлениях ВСУ потеряли порядка 390 боевиков. При этом уничтожены два танка, 18 автомобилей, две боевые бронированные машины, самоходная пушка «Гиацинт-С», пять САУ «Гвоздика», гаубица FH-70 производства Великобритании, а также два орудия Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и зенитная установка ЗУ-23.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 2 тактические ракеты «Точка-У». Кроме того, уничтожен 51 украинский беспилотник в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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