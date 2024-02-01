Российские войска отбили 17 атак ВСУ и заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

ВС РФ за минувшие сутки отразили 17 атак украинской армии, а также заняли более выгодные позиции на Краснолиманском и Донецком направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Семь атак боевиков киевского режима были отбиты на Купянском направлении, три – на Краснолиманском, на Донецком направлении отражены четыре атаки штурмовых групп, две – на Южно-Донецком и одна на Запорожском.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. Тем временем, в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка в ДНР.

За сутки противник потерял свыше 800 военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, восемь броневиков, четыре БТР, более 20 автомобилей, САУ «Paladin» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Krab», семь САУ «Гвоздика», три РСЗО «Град», артустановка AS-90, четыре артсистемы М777, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Акация», орудие «Гиацинт-Б», две пушки Д-20 и три Д-30, станция РЭБ «Буковель», две гаубицы FH-70

Кроме того, ВС РФ разбомбили склад с боеприпасами ВСУ и два хранилища топлива для украинской военной техники. Была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6М.

Средства противовоздушной обороны перехватили 20 авиационных управляемых ракет и 17 снарядов HIMARS, а также сбили 68 украинских дронов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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