ВС РФ отразили почти 90 атак ВСУ: противник потерял убитыми и ранеными почти 5,5 тысячи боевиков

Российские войска продолжают улучшать позиции на фронтах специальной военной операции. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, продвижение ВС РФ активизировалось на трех направлениях на фоне сопротивления ВСУ. За неделю 27 января по 3 февраля армия отразила в общей сложности 92 атаки противника, который потерял порядка 5,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Табаевка в Харьковской области и продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. В течение недели российские войска отразили 41 атаку ВСУ в районах Синьковки и Табаевки в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР и Терны в ДНР. Потери противника составили свыше 750-ти военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, а также восемь орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении российские войска также заняли более выгодные рубежи и отразили 19 атак противника. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ около Кировска и Ямполовки в ДНР, Червоной Дибровы и Кузьмино в ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Противник потерял убитыми и ранеными до 1825-ти военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении ВСУ РФ также улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки противника. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии Украины вблизи Верхнекаменского, Артемовского, Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки, Белогоровки, Переездного и Георгиевки.

Потери ВСУ за неделю составили более 2245-ти военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении успешно отражено девять атак противника. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское, Макаровка, а также Приютное в Запорожской области. Потери противника составили до 735-ти военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град».

На Запорожском направлении отражена атака штурмовой группы около Луговского и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ вблизи Работина, Нестерянки, Пятихатки, Каменского, Малой Токмачки и Орехова. Противник потерял более 385-ти военнослужащих, танк, десять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

На Херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника около Николаевки, Тягинки, Ивановки, Токаревки, Антоновки и Янтарного. Противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии.

При этом в течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 20 авиационных управляемых ракет, в том числе четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиабомба «JDAM», 53 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также 423 беспилотных летательных аппарата.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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