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Суббота, 3 февраля 2024, 20:34 мск

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Киевский военачальник признал, что ВСУ теряют позиции на Купянском направлении

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении.

«На всех участках фронта идут тяжелые бои. Враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы», – цитируют его украинские СМИ.

Вместе с тем, как сообщается, Сырский отдал приказы «о перераспределении сил и средств».

Согласно данным министерства обороны РФ, за последнюю неделю на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки российских войск освободили населенный пункт Табаевка в Харьковской области и продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках.

В течение недели российские войска отразили 41 атаку ВСУ в районах Синьковки и Табаевки в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР и Терны в ДНР. Потери противника составили свыше 750-ти военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, а также восемь орудий полевой артиллерии.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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