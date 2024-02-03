Киевский военачальник признал, что ВСУ теряют позиции на Купянском направлении

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении.
«На всех участках фронта идут тяжелые бои. Враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы», – цитируют его украинские СМИ.
Вместе с тем, как сообщается, Сырский отдал приказы «о перераспределении сил и средств».
Согласно данным министерства обороны РФ, за последнюю неделю на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки российских войск освободили населенный пункт Табаевка в Харьковской области и продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках.
В течение недели российские войска отразили 41 атаку ВСУ в районах Синьковки и Табаевки в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР и Терны в ДНР. Потери противника составили свыше 750-ти военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, а также восемь орудий полевой артиллерии.
Киев, Елена Володина
© 2024, РИА «Новый День»