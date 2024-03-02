ВСУ нанесли удар по Энергодару, где расположена ЗАЭС

Вооруженные формирования Украины подвергли бомбардировке Энергодар, в котором расположена Запорожская атомная электростанция. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

«Сегодня около 16:50 нацисты ударили неуправляемыми снарядами по городу энергетиков, в котором находится Запорожская АЭС», – сообщил он.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», – уточнил Рогов.

Энергодар, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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