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Суббота, 2 марта 2024, 20:32 мск

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ВСУ нанесли удар по Энергодару, где расположена ЗАЭС

Фото: сайт Запорожской АЭС

Вооруженные формирования Украины подвергли бомбардировке Энергодар, в котором расположена Запорожская атомная электростанция. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

«Сегодня около 16:50 нацисты ударили неуправляемыми снарядами по городу энергетиков, в котором находится Запорожская АЭС», – сообщил он.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», – уточнил Рогов.

Энергодар, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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