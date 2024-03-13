ВС РФ уничтожили два вертолета Ми-8 и американскую зенитку «Patriot»

За последние сутки российские военные отразили 14 контратак противника в зоне спецоперации, заняв более выгодные рубежи на трех направлениях, сорвали попытку ВСУ прорваться на приграничную территорию РФ, а также уничтожили два вертолета Ми-8 и цех по ремонту вооружения и техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

12 контратак штурмовых групп были отбиты на Авдеевском направлении, по одной – на Купянском и Южно-Донецком. При этом на Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях российские бойцы улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции.

«Сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях», – говорится в сообщении.

В общей сложности за минувшие сутки потери киевского режима составили 1135 боевиков и наемников убитыми и ранеными, девять танков, семь БМП «Bradley», четыре БТР, три броневика, три командно-штабные машины, 30 автомобилей и пикапов, две артсистемы М777, боевая машина ЗРК «Стрела-10», два орудия Д-20, гаубица Д-30, САУ «Акация», две самоходки «Гвоздика» и САУ «Нона».

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две САУ AS-90 «Braveheart», орудие Д-20, три гаубицы Д-30, САУ «Гвоздика», артсистема М777, гаубица «Мста-Б» и орудие М119, а также склад с боеприпасами.

«Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины на площадке в районе села Новопавловка в ДНР и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе города Балаклея Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение ЗРК «Patriot» на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной техники ВСУ в 129-ти районах», – добавили в оборонном ведомстве.

Средствами ПВО обороны в течение суток сбиты 136 украинских дронов, четыре снаряда РСЗО HIMARS, шесть снарядов РСЗО «Град» и три управляемые авиабомбы «Hammer».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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