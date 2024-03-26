Выделенные в марте Киеву 300 млн долларов были потрачены в ноябре

Выделенный США пакет помощи Украине в размере 300 млн долларов был использован еще в ноябре прошлого года. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Как рассказал изданию представитель американской администрации, средства, выделенные в марте, не могут быть использованы сейчас. Деньги уже были заложены в прошлогодний законопроект, который продлевал на определенный срок финансирование нескольких ведомств, в том числе Пентагона.

Согласование пакета помощи, по словам собеседника, было символическим жестом. Источник подчеркнул, что такая сумма в любом случае не изменила бы ход конфликта на Украине. Эта мера призвана показать, что Вашингтон не вышел из игры и продолжает поддерживать Киев.

Ранее представитель Пентагона сказал, что в новый пакет помощи Украине на сумму 300 млн долларов войдут ПЗРК Stinger, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 противотанковых ракетных комплекса, патроны, взрывчатка, запчасти для военной техники и другие средства.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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