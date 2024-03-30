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Суббота, 30 марта 2024, 17:51 мск

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ВС РФ нанесли за неделю один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам на Украине

За неделю с 23 по 30 марта Вооруженными Силами РФ нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.

Как говорится в сводке министерства обороны РФ, в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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