В одной из областей Украины объявили в розыск пять тысяч уклонистов

Представитель Территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат, – прим.ред.) Черновицкой области на западной Украине Татьяна Гайдащук во вторник, 2 апреля, заявила, что в розыске за неявку в ТЦК в регионе находятся более пяти тысяч зарегистрированных военнообязанных, – сообщают украинские СМИ.

В комментарии изданию Ua.news Гайдащук сказала: «В Черновицкой области за неявку в территориальный центр комплектования в розыск уже объявили более 5 тысяч военнообязанных. В регионе насчитывается почти 30 тысяч военнообязанных, чьи данные внесены в электронный реестр «Оберег».

Следует отметить, что накануне пресс-офицер Волынского областного ТЦК Ульяна Кравчук заявила о розыске восьми тысяч человек, не явившихся по повестке. В свою очередь, заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК Роман Боднар 29 марта заявил, что в розыске находятся почти 40 тысяч уклонистов. Кроме того, представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин сообщил о розыске порядка 30 тысяч человек, не явившихся по повестке в военкомат.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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