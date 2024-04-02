российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 апреля 2024, 18:18 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В одной из областей Украины объявили в розыск пять тысяч уклонистов

Фото: Територіальна оборона ЗС України

Представитель Территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат, – прим.ред.) Черновицкой области на западной Украине Татьяна Гайдащук во вторник, 2 апреля, заявила, что в розыске за неявку в ТЦК в регионе находятся более пяти тысяч зарегистрированных военнообязанных, – сообщают украинские СМИ.

В комментарии изданию Ua.news Гайдащук сказала: «В Черновицкой области за неявку в территориальный центр комплектования в розыск уже объявили более 5 тысяч военнообязанных. В регионе насчитывается почти 30 тысяч военнообязанных, чьи данные внесены в электронный реестр «Оберег».

Следует отметить, что накануне пресс-офицер Волынского областного ТЦК Ульяна Кравчук заявила о розыске восьми тысяч человек, не явившихся по повестке. В свою очередь, заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК Роман Боднар 29 марта заявил, что в розыске находятся почти 40 тысяч уклонистов. Кроме того, представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин сообщил о розыске порядка 30 тысяч человек, не явившихся по повестке в военкомат.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

На Украине призвали готовить Харьков к обороне / Российские войска разрушили ещё один важный мост, по которому шло снабжение ВСУ / ВС РФ уничтожили склады боеприпасов и ещё один цех по производству беспилотников на Украине / Лечение от «зеленщины»: в Госдуме назвали президента Украины шутом, предателем и лузером / Белый дом продолжает призывать оказывать помощь киевскому режиму / Над Черным морем уничтожено шесть украинских БПЛА / Украинцев призывают «за медальку» не бояться идти воевать / Следственный комитет начал проверку причастности США и Украины к терактам в России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Политика, Украина,