ВС РФ за неделю уничтожили шесть самолетов воздушных сил Украины

С 31 марта по 5 апреля российские военные отразили 64 контратаки ВСУ и улучшили свои позиции на трех направлениях в зоне СВО. Артиллерия, беспилотники и ПВО уничтожили три штурмовика и три истребителя воздушных сил Украины, а также более тысячи украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Штурмовые группы ВСУ предприняли 39 контратак на Авдеевском направлении, 10 – на Купянском, 15 – на Донецком. Все попытки были успешно отбиты российскими военными. При этом бойцы подразделений группировок войск «Центр», «Восток» и «Южной» улучшили тактическое положение по переднему краю.

Противник потерял 5075 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков, 30 боевых бронированных машин, 177 автомобилей, 97 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и две артсистемы М777. Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300.

«В течение недели сдались в плен семь украинских военнослужащих», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины были уничтожены на аэродроме базирования.

Авиацией и средствами ПВО сбиты: два истребителя Су-27 и один Миг-29, пять авиабомб «Hammer» и JDAM, 91 снаряд HIMARS, «Vampire» и «Ураган», а также 1119 БПЛА.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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