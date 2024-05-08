Российская армия освободила два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

ВС РФ за минувшие сутки освободили два населенных пункта в зоне спецоперации, а также отразили 15 контратак противника и заняли более выгодные рубежи на четырех направлениях. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль деревню Кисловка в Харьковской области. В результате успешных действий бойцов группировки войск «Центр» было полностью освобождено село Новокалиново в ДНР.

Кроме того, улучшить положение по переднему краю и занять более выгодные позиции удалось подразделениям группировок войск «Восток», «Запад», «Центр» и «Южной».

Потери киевского режима за минувшие сутки составили более тысячи боевиков и наемников убитыми и ранеными, три танка, в том числе немецкий «Leopard», семь броневиков, 13 автомобилей, две САУ «Акация», пять пушек Д-30, САУ «Гвоздика» и гаубица М198.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов», – добавили в МО.

Авиация, ракетные войска и артиллерия разгромили цех по производству беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS, три управляемые авиабомбы «Hammer», а также 11 украинских дронов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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