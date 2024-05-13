Российская армия отбила 28 контратак и сбила истребитель ВСУ

За прошедшие сутки ВС РФ отразили 28 контратак штурмовых групп в зоне спецоперации, а также улучшили тактическое положение на пяти направлениях. В общей сложности киевский режим потерял почти 1,5 тысячи солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.

Наибольший ущерб противнику нанесли подразделения «Южной» группировки войск, которые за сутки отразили три контратаки. ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, два танка, в том числе «Leopard-2А1», две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, гаубицу М777, гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика», орудие М119 и итальянскую «Melara» Мod 56.

Большие потери украинская армия также понесла от действий группировки войск «Центр»: более 395 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица «Мста-Б», пусковая установка РСЗО RAK-SA-12. Российские бойцы отразили семь контратак на этом направлении.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, отразили 13 атак и лишили ВСУ 80 военнослужащих, двух БМП, трех пикапов, двух гаубиц «Мста-Б» и пушки «Гиацинт-С».

Кроме того, пять контратак были отбиты группировкой войск «Север», улучшено тактическое положение, потери противника за сутки составили до 250 боевиков, два танка, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей. «В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Стрела-10», а также четыре боевые машины РСЗО, в том числе: «Ураган», «Vampire» и RAK-SA-12», – добавили в оборонном ведомстве.

Подразделения группировки войск «Днепр» теснят ВСУ в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Ивановка, Тягинка и Золотая Балка Херсонской области. В ходе боев киевский режим потерял до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходку М109 «Paladin», гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

Бойцы группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике районе населенного пункта Великая Новоселка ДНР. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, гаубица М777, САУ AS-90 «Braveheart», САУ «Гвоздика» и противотанковая пушка «Рапира».

Кроме того, за сутки уничтожено 33 БПЛА, шесть тактических ракет «Точка-У», 39 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», «Vampire» и HIMARS, пять авиабомб «Hammer», пять противорадиолокационных ракет HARM и четыре крылатые ракеты «Storm Shadow».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube