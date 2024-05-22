Российские войска отбили 12 атак ВСУ и взяли под контроль село Клещеевка

Армия России продолжает продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ отразили 12 контратак штурмовых групп ВСУ и взяли под контроль село Клещеевка. Об этом сообщает Минобороны России.

Боевики киевского режима предприняли семь попыток атаковать в зоне ответственности подразделений группировки войск «Центр», три контратаки штурмовых групп отразили бойцы группировки войск «Север», еще по одной атаке российские военные отбили в районе населенных пунктов Григоровка и Владимировка в ДНР.

«Подразделениями «Южной» группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Российской армии удалось продвинуться на пяти направлениях. В результате противник потерял до 1330 боевиков и наемников убитыми и ранеными, семь боевых бронированных машин, в том числе БМП «Marder», 43 автомобиля, две гаубицы Д-20 и две Д-30, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», два орудия М119, две артсистемы М777, гаубицу «МСТА-Б», артустановку «Krab», орудие L-119 и буксируемую гаубицу FH-70.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: РСЗО «Град», САУ «Акация», М777, орудие М119, противотанковая пушка «Рапира», две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, самоходная артиллерийская установка «Krab», FH-70 и две гаубицы М-198.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено два склада боеприпасов ВСУ и нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 102 районах», – добавили в МО.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 34 украинских беспилотника, две управляемые авиабомбы «Hammer», а также реактивный снаряд HIMARS.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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