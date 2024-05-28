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Вторник, 28 мая 2024, 19:25 мск

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Глава Минобороны Украины призвал Запад «взять шефство» над ВСУ

Фото: www.nato.int

Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам онлайн-выступления на заседании совета ЕС с участием министров обороны «стран-партнеров» призвал Запад взять шефство над боевыми подразделениями ВСУ, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Умеров написал: «Минобороны Украины сейчас активно обновляет боевые подразделения для усиления вооруженных сил. В связи с этим пригласил каждую из стран-союзников взять шефство над одной из таких бригад для ее оснащения».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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