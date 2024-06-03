Армия России отбила 12 контратак ВСУ и продвинулась на пяти направлениях в зоне СВО

За прошедшие сутки ВС РФ отразили 12 контратак штурмовых групп ВСУ в зоне спецоперации, а также продвинулись в глубину обороны противника на пяти направлениях фронта. Киевский режим потерял более 1,7 тысячи боевиков и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Наибольшие потери ВСУ понесли в зоне ответственности подразделений группировки войск «Центр». Здесь российские военные нанесли поражение украинским формированиям в районе населенного пункта Новгородское ДНР, а также отбили четыре контратаки у Очеретино и Новопокровского. ВСУ лишились до 585 военнослужащих, трех боевых бронированных машин и двух автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО HIMARS, пять гаубиц «Мста-Б», две гаубицы М777, две гаубицы Д-20, САУ «Гвоздика», три пушки Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям мехбригады ВСУ и бригады теробороны у Загоруйковки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Три контратаки отражены у населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР. «ВСУ потеряли за сутки до 435 военнослужащих, два бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», орудие М119 и станция радиоэлектронной борьбы», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю и ударила по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новый и Константиновка ДНР. Противник потерял более 310 солдат и восемь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: две гаубицы Д-20, САУ «Braveheart», гаубица «Мста-Б», гаубица FH-70, пушка Д-30 и два орудия М119. Также уничтожено два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение бригадам ВСУ у Нескучного, Гранова и Константиновки Харьковской области. Пять контратак отбили у Липцов и Волчанска. Киевский режим потерял на этом направлении до 215 военнослужащих, танк, два броневика, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ у села Урожайное ДНР. Украинская армия потеряла до 140 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу М198, САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, – добавили в МО. – Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля, гаубица М198 и гаубица Д-20».

Тем временем, средства ПВО сбили 67 украинских беспилотников, ракету «Нептун», четыре авиабомбы «Hammer», зенитную ракету комплекса «Patriot» и 19 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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