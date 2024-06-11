ВС РФ освободили два села в ЛНР и Харьковской области

За прошедшие сутки российская армия освободила еще два населенных пункта в зоне спецоперации. Кроме того, ВС РФ отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ и продвинулись в глубину обороны противника. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Артёмовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области», – говорится в сообщении.

Центральная группировка войск отразила пять атак двух механизированных и пехотной бригад ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» отбили две контратаки штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины.

В общей сложности за последние сутки потери киевского режима составили 2155 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, БМП «Bradley», 32 автомобиля, САУ «Panzerhaubitze 2000», САУ «Акация» и «Гвоздика», восемь гаубиц Д-20 и пять Д-30, три пушки М777, шесть «Мста-Б», орудия М119 и М198, САУ «Krab, РСЗО «Град» и три станции радиоэлектронной борьбы.

Помимо этого, уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО сбито 45 беспилотников, две управляемые авиационные бомбы «Hammer», а также десять реактивных снарядов HIMARS.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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