Армия России за неделю нанесла 29 групповых ударов по военным объектам на Украине

За последнюю неделю с 8 по 14 июня в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики, Вооруженными силами РФ нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

По данным ведомства, разгромлены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

«Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет «Storm Shadow» и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников», – уточнили в министерстве обороны РФ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube