российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 июня 2024, 17:20 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России за неделю нанесла 29 групповых ударов по военным объектам на Украине

За последнюю неделю с 8 по 14 июня в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики, Вооруженными силами РФ нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

По данным ведомства, разгромлены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

«Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет «Storm Shadow» и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников», – уточнили в министерстве обороны РФ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

«Круг замкнулся»: Путин заявил об узурпации власти на Украине / Мир начинает трезво оценивать происходящее на Украине – Небензя / Пентагон выявил завышение цен на оружие для Украины еще на 2 млрд долларов / Йеменские хуситы поразили украинское судно / Зеленский* заявил, что Си Цзиньпин «дал слово» не продавать оружие России / США вынудили пять стран отдать свои системы ПВО Украине / СМИ: Французская военная помощь Киеву может быть поставлена под вопрос / Байден и Зеленский* подписали соглашение о безопасности Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,