У главы «Укрэнерго» во время интервью в прямом эфире пропал свет

Во время интервью в прямом эфире у главы правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкогопропала связь и отключилась электроэнергия, – сообщают местные СМИ.

Во время интервью одному из украинских телеканалов у главы «Укрэнерго» Кудрицкого на словах «Украинская энергосистема успешно справляется с вызовами» отключилась связь и пропал свет, на что ведущий сказал: «Тут сообщают о потере связи с Владимиром. Возможно это, из-за очередного отключения электричества. Вот в таких условиях приходится работать, к сожалению».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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