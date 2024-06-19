Украинцам в очередной раз отказали в демобилизации

Член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в среду, 19 июня, заявила, что в связи с достигнутым эффектом от мобилизации и рекрутинга, никакой демобилизации для украинцев не планируется, – сообщают местные СМИ.

Комментируя заявление секретаря комитета по обороне Романа Костенко о том, что «примерно в октябре» возможно принятие закона о демобилизации, Безуглая сказала: «Это неправда. Мобилизация выросла, рекрутинг также уже дает эффект, поэтому никакой демобилизации не планируется».

Ранее сегодня украинские СМИ сообщили, что Безуглая поставила на трибуну Верховной рады флажок России, за что ее потребовали наказать за провокацию.

Депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале написала: «В ходе выступления с трибуны депутата от ОПЗЖ (Оппозиционная платформа – За жизнь) Анатолия Бурмича Безуглая поставила на трибуну Верховной рады флажок РФ. После этого ОПЗЖ потребовала от регламентного комитета наказать Безуглую за рекламу этой символики».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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