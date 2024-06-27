Система ПВО сбила два истребителя воздушных сил Украины

Российские военные уничтожили два украинских истребителя в зоне СВО. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по аэродромам на Украине, где планировалось размещать самолеты западных стран. Об этом сообщает Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 62 беспилотных летательных аппарата, четыре зенитные управляемые ракеты «Patriot» и два реактивных снаряда HIMARS», – говорится в сообщении.

Для удара по аэродромной инфраструктуре Украины применялось высокоточное оружие большой дальности морского базирования, аэробаллистическая гиперзвуковая ракета «Кинжал», а также беспилотники. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – добавили в МО.

Тем временем, подразделения группировок войск «Запад», «Центр» и «Восток» отразили девять контратак штурмовых групп. За сутки потери противника на всех направлениях составили 1955 боевиков и наемников, шесть боевых бронированных машин, 33 автомобиля, четыре гаубицы М777, четыре британских FH-70, десять пушек Д-30 и четыре Д-20, три САУ «Гвоздика», орудия М198, «Мста-Б», М119 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира». В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

Помимо этого, поражены девять складов артиллерийских боеприпасов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 117 районах», – сообщили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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