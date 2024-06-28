ВС РФ нанесли 17 групповых ударов по аэродромам, объектам энергетики и лагерям иностранных наемников на Украине

Российские вооруженные силы за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и тяжелыми дронами. Целью атаки стали предприятия ВПК Украины, военные аэродромы и другие важные для ВСУ объекты. За неделю украинские войска потеряли почти 14 тысяч боевиков убитыми и раненными, а также десятки единиц полевой артиллерии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«С 22 по 28 июня ВС РФ нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, переданного ВСУ западными странами, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, – говорится в сообщении оборонного ведомства. – Также поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников».

За неделю российская армия продвинулась в глубину обороны противника на всех направлениях в зоне СВО и отбила 45 контратак штурмовых групп ВСУ. Киевский режим потерял 13 820 боевиков и наемников.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих», – сообщили в МО.

Кроме того, артиллерия, авиация и БПЛА уничтожили 42 полевых склада боеприпасов ВСУ, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18», шесть пусковых установок HIMARS, одну пусковую установку MLRS и одну транспортно-заряжающую машину вместе с иностранными специалистами, обеспечивавшими их применение.

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 589 беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь зенитных управляемых ракет Patriot, противорадиолокационная ракета HARM, а также 61 реактивный снаряд HIMARS, «Vampire» и «Ольха»», – добавили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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