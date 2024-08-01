Власти России имеют полное право считать страны НАТО сторонами конфликта на Украине в связи с поставками оружия и разрешением бить вглубь российской территории, считает бывший специальный помощник президента США Дуг Бэндоу.

Он работал в Белом доме при Рональде Рейгане и отметил, что в нынешних условиях США и Европа оказались на грани Третьей мировой войны. А все потому, что формально стали сторонами конфликта благодаря военной помощи Киеву.

«Присутствие Америки на Украине было значительным с самого начала и росло вместе с конфликтом. США и их европейские союзники предоставляют Украине средства для нанесения еще более глубоких ударов по территории России, и у Москвы появляется все больше оснований относиться к странам НАТО как к формальным воюющим сторонам, что может привести к катастрофическим результатам», – написал обозреватель в статье для The American Conservative.

Бэндоу посоветовал странам НАТО отложить подготовку к войне и сделать восстановление мира своим приоритетом.

В Москве неоднократно заявляли, что Запад постоянными поставками оружия на Украину заработал статус участника конфликта. Штаты, Евросоюз и руководство НАТО с той же регулярностью отрицают свою причастность к эскалации конфликта, но не отказываются от поставок вооружений киевскому режиму.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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