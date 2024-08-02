Армия России нанесла 11 групповых ударов за неделю

В период с 27 июля по 2 августа . Вооруженными силами РФ нанесено в общей сложности 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине. Об говорится в сводке министерства обороны РФ.

В результате атак поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотников.

Кроме того, поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Напомним, неделей ранее, с 20 по 26 июля, армия России нанесла 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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