За последнюю неделю с 27-го июля по 2-е августа российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов, а также разгромили склады с боеприпасами, десятки единиц иностранного вооружения и бронетехники, которые были в распоряжении украинских боевых формирований. Как следует из сводки министерства бороны РФ о ходе специальной военной операции, всего за неделю уничтожено порядка 13,5 тысячи боевиков.

Самые серьезные потери противник несет в зоне ответственности подразделений «Южной» группировки российских войск, которые в течение недели улучшили положение по переднему краю. На данном направлении уничтожено до 4020 военнослужащих ВСУ, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, десять боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 19 автомобилей, 68 орудий полевой артиллерии, из них 33 западного производства. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 20 полевых складов боеприпасов.

В то же время ВСУ несут существенные потери на фронтах подразделений группировки российских войск «Запад», которые также заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли за неделю до 3605 военнослужащих, пять танков, восемь боевых бронированных машин, 66 автомобилей, 41 орудие полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм западного и украинского производства. Также уничтожены десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада боеприпасов.

Еще более ощутимого успеха удалось добиться подразделениям группировки российских войск «Центр», которые активными действиями освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское в Донецкой народной республике. На этом направлении потери противника составили до 2635 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, 25 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и две универсальные пусковые установки реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США.

На остальных направлениях СВО потери противника составили более 3 тысяч боевиков.

В то же время в течение недели средствами противовоздушной обороны сбиты: истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, управляемая ракета большой дальности «Нептун», семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, две американские зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot, 47 реактивных снарядов HIMARS производства США и 375 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, из них 33 в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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