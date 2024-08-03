ВС РФ разбомбили пункт дислокации иностранных наемников и склады топлива ВСУ

Российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника в зоне специальной военной операции. Подразделения ВС РФ отбили 10 контратак штурмовых групп ВСУ и уничтожили десятки единиц вражеской боевой техники. Тем временем, авиация, артиллерия и БПЛА поразили пункт временной дислокации наемников и топливные склады. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены две пусковые установки ЗРК С-125, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ, пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах», – говорится в сообщении.

По три контратаки штурмовых бригад были отражены подразделениями группировок войск «Север» и «Центр», еще по две атаки отбили Южная и Западная группировки войск. Бойцы группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции.

За последние сутки потери противника составили 1985 боевиков и наемников, четыре танка, четыре БМП, в том числе «Bradley» и «Marder», броневик «Козак», два БТР М113, боевая бронированная машина HMMWV, 33 автомобиля и пикапа, самоходки «Krab» и «Пион», САУ «Гвоздика» и «Богдана», три гаубицы М777, три противотанковых пушки «Рапира», гаубицы М198, «Мста-Б», орудия L-119 и FH-70, четыре пушки Д-20 и три Д-30. Кроме того, уничтожены две станции РЭБ «Анклав», станция РЭБ «Буковель-AD» и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Krab» и «Braveheart», гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30, орудие L-119 и противотанковая пушка «Рапира»», – добавили в оборонном ведомства. Также уничтожены пять полевых складов боеприпасов.

Средствами ПВО сбиты: зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot», девять реактивных снарядов HIMARS и 140 беспилотников, из них 80 вне зоны проведения СВО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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