Российские войска в зоне спецоерации за минувшие сутки отбили 13 контратак штурмовых групп ВСУ, улучшили свои позиции практически на всех фронтах, уничтожив до 1750 украинских боевиков и почти 80 единиц боевой техники и автомобилей. Среди разбитой военной техники – два танка, пусковая установка РСЗО Vampire чешского производства. Также уничтожено 14 полевых складов с боеприпасами. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

По данным ведомства, силами ПВО сбиты шесть баллистических ракет ATACMS американского производства, четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS, управляемая авиационная бомба Hammer и 43 беспилотника.

Самые большие потери противник понес в зоне ответственности «Южной» группировки войск в ДНР. Военнослужащие отразили одну контратаку, улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ у Предтечино, Трудового, Часова Яра, Константиновки, Катериновки и Верхнекаменского. В результате противник лишился до 620 военнослужащих и 21 единицы боевой техники, в том числе трех боевых бронемашин, шести гаубиц и орудий полевой артиллерии. Разбиты два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Север» ударили по живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Липцы Харьковской области. Среди уничтоженной техники – пусковая установка РСЗО Vampire, а также шесть полевых складов боеприпасов.

Группировка войск «Запад» отбила четыре контратаки, заняла более выгодные рубежи и поразила формирования трех бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшила положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Орловка и Николаевка в ДНР. Бойцы отбили восемь контратак штурмовых групп пяти бригад ВСУ и национальной полиции Украины.

Вместе с тем, группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи, ударив по силам трех бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Раздольное, Водяное и Времевка в ДНР.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трех украинских бригад у населенных пунктов Малые Щербаки, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два склада горюче-смазочных материалов, скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах», – сообщило Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube