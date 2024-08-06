Российские войска сбили два украинских истребителя и взяли под контроль ещё один населенный пункт в ДНР

Вооруженные силы РФ освободили ещё один населенный пункт в Донецкой народной республике. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, в целом нанесены удары по позициям противника в 127 районах. В целом ВСУ потеряли более 1,5 тысячи боевиков. На аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

В Минобороны РФ уточнили, что освобожден населенный пункт Тимофеевка в ДНР благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр», которые при этом заняли более выгодные рубежи. На этом направлении уничтожено до 355 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Самые существенные потери противник несет в зоне ответственности подразделений «Южной» группировки войск, которые также продолжают улучшать тактическое положение. Армия России нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Иванополье, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Острое и Константиновка в ДНР. В результате – ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Caesar» производства Франции, американскую 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и два 152-мм орудия Д-20.

На остальных направлениях ВСУ потеряли в общей сложности более 650 боевиков, танк, несколько бронемашин и десятки единиц артиллерии, в том числе западного производства. Уничтожены также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и пять складов боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 51 беспилотный летательный аппарат.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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