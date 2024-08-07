Армия России нанесла удар по НПЗ, снабжавшему топливом технику ВСУ

Российские войска нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжавшему топливом украинскую военную технику. Кроме того, в зоне СВО отражены пять контратак штурмовых групп противника. Киевский режим потерял более 1,8 тысячи военнослужащих и десятки единиц боевой техники за последние сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены: нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ; пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 153-х районах», – говорится в сообщении.

Тем временем, средства ПВО за сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS, управляемую зенитную ракету Patriot и 87 беспилотников, из них 41 вне зоны проведения СВО.

Подразделения группировок войск «Запад», «Восток» и «Южной» продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшили свое положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. В зоне ответственности группировки войск «Центр» отражено две контратаки, еще три попытки атаковать были успешно пресечены на других направлениях.

За сутки потери киевского режима составили 1885 боевиков и наемников, шесть танков, 16 бронированных машин, 50 автомобилей и пикапов, 24 гаубицы и артустановки, четыре станции радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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