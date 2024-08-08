За сутки средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 12 снарядов РСЗО HIMARS и 80 беспилотников, в том числе 21 вне зоны СВО. Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили сборочные цеха дронов, скоплениям боевиков и военной техники ВСУ в 164 районах, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка «Север» уничтожила до 415 украинских военных, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» около Журавки, Беловод, Юнаковки Сумской области, Волчанска Харьковской области и Дарьино Курской области.

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение и успешно отбила контратаку штурмовой группы ВСУ. Российские бойцы ликвидировали более 460 боевиков, БМП, боевую бронемашину «Казак», бронемашину «MaxxPro» производства США, две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства, станцию РЭБ «Буковель-AD», два склада боеприпасов под Синьковкой, Петропавловкой, Новоегоровкой, Табаевкой Харьковской области, Стельмаховкой в ЛНР, Новосадовым в ДНР.

«Южная» группировка ВС РФ заняла более выгодные рубежи и позиции и отразила две контратаки противника. ВСУ лишились до 660 человек, двух бронетранспортеров, в том числе БТР М113 производства США, двух станций РЭБ «Анклав-Н» в районе Часова Яра, Григоровки, Острого, Ивано-Дарьевки и Выемки в ДНР.

Группировка войск «Центр» успешно отбила две контратаки штурмовых групп противника и уничтожила до 360 украинских военных, бронетранспортер Spartan британского производства, три ББМ под Николаевкой, Тарасовкой, Торецком, Гродовкой и Пантелеймоновкой в ДНР.

Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и отразила контратаку штурмовой группы ВСУ около Водяного и Угледара в ДНР. Противник лишился до 105 человек, двух БМП, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, двух складов с боеприпасами.

Группировка ВС РФ «Днепр» ликвидировала до 110 боевиков, две БМП, две станции РЭБ «Буковель-AD» в районе Степногорска Запорожской области, Новотягинки и Антоновки Херсонской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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