российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 8 августа 2024, 14:35 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украинские боевики все чаще применяют кустарные взрывные устройства

ВСУ стали чаще применять изготовленные кустарным способом взрывные устройства. Об этом рассказал сапер батальона «Барс-13» Союза добровольцев Донбасса.

По его словам, для того чтобы сделать самодельное взрывное устройство, противник берет штатные боеприпасы, но изменяет конструкцию. Это делает мины более опасными для российских военнослужащих.

«Поэтому нужно быть очень осторожным: вроде бы устройство знакомое, но при обезвреживании или при переводе в походное положение из боевого он может нештатно сработать», – цитирует военного РИА «Новости».

Российским саперам приходится проявлять повышенную осторожность. Большинство взрывных устройств в связи с их опасностью приходится ликвидировать на месте обнаружения.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

ВС РФ сбили украинский МиГ-29 и 80 дронов / Армия России нанесла удар по НПЗ, снабжавшему топливом технику ВСУ / В Мариуполе обнаружили схрон с секретными документами минобороны Украины / Захарова: предложение Парижа не учитывает интересы украинцев и Москвы / Зеленский настроен закончить конфликт до конца года / Средства ПВО сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины / ВС РФ разбомбили пункт дислокации иностранных наемников и склады топлива ВСУ / ВСУ сбросили бомбу на толпу на рынке в Донецке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,