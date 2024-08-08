Украинские боевики все чаще применяют кустарные взрывные устройства

ВСУ стали чаще применять изготовленные кустарным способом взрывные устройства. Об этом рассказал сапер батальона «Барс-13» Союза добровольцев Донбасса.

По его словам, для того чтобы сделать самодельное взрывное устройство, противник берет штатные боеприпасы, но изменяет конструкцию. Это делает мины более опасными для российских военнослужащих.

«Поэтому нужно быть очень осторожным: вроде бы устройство знакомое, но при обезвреживании или при переводе в походное положение из боевого он может нештатно сработать», – цитирует военного РИА «Новости».

Российским саперам приходится проявлять повышенную осторожность. Большинство взрывных устройств в связи с их опасностью приходится ликвидировать на месте обнаружения.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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