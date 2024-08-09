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Пятница, 9 августа 2024, 16:54 мск

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ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по военным объектам Украины

За последнюю неделю с 3 по 9 августа Вооруженными силами РФ нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, в результате атак поражены предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, а также аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БпЛА.

Кроме того, разгромлены базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены два истребителя МиГ-29 воздушных сил Украины, три боевые машины реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, а также три радиолокационные станции, в том числе: AN/MPQ-65 производства США и две П-18.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три истребителя воздушных сил Украины: два МиГ-29 и Су-27, четыре крылатые ракеты воздушного базирования «SCALP-EG» производства Франции, 14 американских оперативно-тактических ракет ATACMS, французская управляемая авиационная бомба «Hammer», две зенитные управляемые ракеты зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, 72 реактивных снаряда HIMARS, «Vampire» и «Ольха», а также 668 беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, неделей ранее, с 27 июля по 2 августа, было нанесено 11 групповых ударов по военным объектам Украины.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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