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Пятница, 9 августа 2024, 17:20 мск

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Итоги недели СВО: освобождены три населенных пункта в ДНР

Фото: Минобороны РФ

В период с 3 по 9 августа российские войска освободили три населенных пункта в Донецкой народной республике и улучшили положение на других фронтах специальной военной операции. Как следует из сводки министерства обороны РФ, за неделю общие потери ВСУ достигли почти 14 тысячи боевиков.

Как уточнили в ведомстве, в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» в течение недели освобождены населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое. При этом отражены 22 контратаки ВСУ. Потери противника составили до 2520 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, из них две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ и пять американских бронетранспортеров М113, 27 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Самые большие потери ВСУ несут в зоне ответственности подразделений «Южной» группировки войск, которые также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике в ДНР. Здесь противник потерял до 4240 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 47 автомобилей, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 производства Хорватии, 47 орудий полевой артиллерии, из них 18 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм производства стран НАТО. Также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.

На остальных направлениях СВО уничтожены более 6 тысяч боевиков, несколько десятков единиц бронетехники и артиллерии, а также около 40 полевых складов боеприпасов.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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