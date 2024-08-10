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Суббота, 10 августа 2024, 14:53 мск

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Российские войска разгромили цех по производству БпЛА

Архив. Фото: Минобороны РФ

За минувшие сутки российские войска оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией разгромили цех производства БпЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

В то же время средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 16 американских реактивных снарядов HIMARS, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК «Patriot» производства США, а также 153 беспилотных летательных аппарата, из них 97 вне зоны специальной военной операции.

Как следует из сводки, самые большие потери противник несет в Донецкой народной республике в зоне ответственности «Южной» группировки войск, которая улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ступочки, Предтечино, Часов Яр и Кирово. На этом направлении уничтожено до 680 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, три 152-м гаубицы Д-20, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.

На остальных направлениях потери противника составили почти 1200 боевиков, несколько единиц бронетехники и артиллерии, в том числе западного производства, а также пять полевых кладов с боеприпасами. Кроме того, уничтожены радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42 производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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