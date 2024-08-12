Киев просит Париж разрешить наносить удары вглубь России

Министр обороны Украины Рустем Умеров в понедельник, 12 августа, заявил, что в ходе разговора с французским коллегой Себастьеном Лекорню просил его отменить запрет на нанесение ударов вглубь территории России, – сообщают СМИ.

На своей странице в соцсети Умеров написал: «Состоялся продуктивный разговор с Себастьеном Лекорню, министром вооруженных сил Франции. Мы обсудили ситуацию на линии фронта. Я настоял на необходимости отмены запретов на нанесение ударов по военным целям на территории противника».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube