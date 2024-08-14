Экс-президент Украины Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров. Об этом сообщает издание «Инсайдер» со ссылкой на сведения налоговых деклараций.

За последние два месяца состояние политика выросло на 38 миллионов долларов. В результате его активы превысили отметку в 1 миллиард долларов.

Таким образом, с начала СВО на Украине Порошенко стал богаче более чем в 20 раз, отмечает издание. С начала 2022 года он поднялся с 12-й строчки в рейтинге украинских олигархов, до третьей.

Ранее Порошенко заявил, что имеет планы баллотироваться в президенты, а также в Европейский парламент, если его страну примут в ЕС.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube