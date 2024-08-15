Российская армия освободила ещё один населенный пункт в ДНР

Российские войска улучшили позиции на четырех направлениях специальной военной операции и освободили ещё один населенный пункт в Донецкой народной республике. Как следует из сводки министерства обороны РФ, всего за минувшие сутки ВСУ потеряли почти полторы тысячи боевиков. При этом разгромлены склад ракетно-артиллерийского вооружения, место хранения безэкипажных катеров, стоянка топливозаправщиков, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.

Самые серьезные потери противник несет на территории ДНР. В частности, подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Ивановка и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калиново, Новгородского, Миролюбовки и Нелеповки, отразив семь контратак. За сутки на этом направлении уничтожено до 470 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Ступочки, Часов Яр и Победа в ДНР. Противник потерял до 650 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

На остальных направлениях СВО российские войска уничтожили 725 боевиков, гаубицы и бронетехнику производства США и Великобритании, а также несколько складов с боеприпасами и ГСМ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые американские авиационные бомбы JDAM, а также «Hammer» производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США, 35 беспилотных летательных аппаратов.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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