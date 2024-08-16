Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника, отбивая контратаки штурмовых групп ВСУ. За неделю киевский режим потерял более 14 тысяч боевиков и сотни единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» отражают попытки вторжения ВСУ на территорию России на Курском направлении. «Ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники подразделений двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии. Пресечены попытки подхода резервов противника», – говорится в сообщении. На Волчанском и Липцовском направлениях отражены четыре контратаки штурмовых групп.

В зоне ответственности Западной группировки войск отражено 12 контратак подразделений ВСУ, заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад и двух бригад теробороны.

Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, трех штурмовых, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны. Отражены четыре контратаки.

Активными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны. Отражены 20 контратак подразделений противника.

Восточная группировка войск заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражено восемь контратак штурмовых групп ВСУ.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», – отметили в МО.

В целом за неделю потери противника составили 14 560 военнослужащих, 43 танка, в том числе два американских «Abrams», 265 боевых броневиков, в том числе 13 БМП «Bradley» и восемь БТР «Stryker», 285 автомобилей, 112 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов и три станции РЭБ.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: семь пусковых установок РСЗО, 70 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три самоходные огневые установки ЗРК «Patriot» и «Бук-М1», восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 23 полевых склада боеприпасов.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военнослужащих», – добавили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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