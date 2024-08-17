Су-34 уничтожил боевиков и технику ВСУ в Курской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил РФ уничтожил скопление украинских боевиков и военной техники в приграничном районе Курской области. Видео работы российских летчиков Минобороны РФ опубликовало в своем телеграм-канале.

В министерстве отметили, что цель удара определили по полученным заранее разведанным. Летчики использовали авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, это позволило ударить точно в цель с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Накануне российские войска пресекли новые попытки ВСУ прорваться в Курской области. За последние сутки ВС РФ уничтожили до 220 украинских боевиков, 19 единиц бронетехники.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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