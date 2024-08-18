Российские бойцы освободили еще одно поселение в Донецкой народной республике от контроля киевского режима – село Свиридоновка. За сутки ВС РФ ликвидировали 1630 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

Группировка «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях уничтожила до 90 украинских военных, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», склад боеприпасов. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции и отбила контратаку противника, ликвидировав до 440 боевиков, боевую машину пехоты, станцию РЭБ «Анклав-Н», два склада боеприпасов.

«Южная» группировка ВС РФ также улучшила тактическое положение и ликвидировала до 420 военных, станцию РЭБ «Анклав-Н», два полевых склада боеприпасов и склад горючего. Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Свиридоновка в ДНР и успешно отразила две контратаки противника. ВСУ лишились более 500 человек, две ББМ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Группировка «Восток» тоже улучшила положение по переднему краю и ликвидировала до 100 украинских военных, станцию РЭБ «Буковель -AD», три полевых склада боеприпасов. Группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила до 80 военных противника, две станции РЭБ «Анклав-Н», два склада боеприпасов.

Также за сутки уничтожены украинский цех по производству танковых пушек, РСЗО M270 MLRS и HIMARS производства США, разбиты скопления боевиков и военной техники противника в 163 районах. Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, семь снарядов HIMARS и 27 беспилотников, из них 11 вне зоны проведения СВО.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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