Армия России взяла под контроль железнодорожную станцию и освободила Артёмово в ДНР

За минувшие сутки российские войска продолжили улучшать позиции в зоне специальной военной операции. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, в результате активных наступательных действий Вооруженным силам РФ удалось взять под контроль железнодорожную станцию и освободить один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации – Артёмово в Донецкой народной республике.

В частности, Артёмово взято подразделениями группировки войск «Центр». Потери противника на этом направлении составили более 495 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина «Казак», четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 122-мм гаубица Д-30.

В то же время подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, две британские 155-мм гаубицы FH-70 производства, 152-мм гаубица Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

На остальных направлениях СВО противник потерял почти 900 военнослужащих, несколько танков и орудий артиллерии. Кроме того, уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов и более десяти хранилищ с боеприпасами.

В целом оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, 26 американских реактивных снарядов HIMARS и 49 беспилотных летательных аппаратов.

© 2024, РИА «Новый День»

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