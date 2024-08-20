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Вторник, 20 августа 2024, 14:30 мск

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ВС РФ взяли под контроль стратегически важный поселок Нью-Йорк

Фото: Минобороны РФ

Российская армия разгромила крупную группировку ВСУ и взяла под контроль стратегически важный логистический узел Новгородское в ДНР. В течение двух лет он был одним из нескольких населенных пунктов, вблизи которого линия соприкосновения не менялась в течение СВО. Поселок был переименован в Нью-Йорк по решению Киева в 2021 году.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

На этом направлении нанесено поражение формированиям воздушно-десантной, механизированной и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк и Калиново. Потери противника составили более 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, гаубица М777, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.

Тем временем, Северная группировка войск громит врага на Волчанском и Липцовском направлениях в районах населенных пунктов Золочев Харьковской области, Могрица и Луговка Сумской области.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение боевикам киевского режима в районах населенных пунктов Копанки Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики.

В зоне ответственности «Южной» группировки войск отбито две контратаки штурмовых групп, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Катериновка, Константиновка и Серебрянка в ДНР.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции у Пречистовки и Шахтерского в ДНР.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах Новоданиловки и Пятихатки Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах», – добавили в МО.

Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиабомба «Hammer», десять реактивных снарядов HIMARS и 31 БПЛА.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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