Российские бойцы помешали ротации ВСУ в Курской области. Как только машина с пополнением подъехала к позициям боевиков, по ней нанесли удар, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Многие боевики были ранены в результате удара по пикапу со свежими силами. Раненые и медики просили забрать их с линии соприкосновения и назвали происходящее адом.

«Решили сделать ротацию. Пикап залетает, завозит личный состав, мы – раз, и трехсотые валяются. Подлетает медик, пытается их вытащить и в рацию кричит: «Заберите нас отсюда! Мы уже так не можем, так не может продолжаться! Это ад для нас, нам всем уже нужны психологи», – рассказал Алаудинов на своем телеграм-канале.

По его данным, военкоматы Украины не могут регулярно поставлять свежие силы из мужчин призывного возраста, и на передовую все чаще бросают женщин. Командир «Ахмата» призвал россиян верить в победу России.

«Всем ни о чем не беспокоиться, мы победим однозначно», – сказал он.

За минувшие сутки ВСУ лишились до 350 боевиков и 25 единиц бронетехники. С начала атаки на российский регион уничтожены более 4130 украинских военных, 58 танков, 27 БМП и 50 бронетранспортеров.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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