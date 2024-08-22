Армия России освободила ещё один населенный пункт в ДНР

За минувшие сутки российские войска освободили ещё один населенный пункт в Донецкой народной республике. Как следует из сводки министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, на большинстве направлений подразделения Вооруженных сил (ВС) России улучшают тактическое положение и занимают более выгодные рубежи. В результате боев ВСУ потеряли в общей сложности более 2000 боевиков. Кроме бронетехники и артиллерии, подпит МиГ-29 воздушных сил Украины.

В ведомстве уточнили, что в ДНР был освобожден населенный пункт Межевое в результате успешных действий подразделений группировки войск «Центр». В тоже время на этом направлении нанесено поражение формированиям ВСУ около Дзержинска, Пантелеймоновки, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. При этом отражены пять контратак. Потери противника составили до 640 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», девять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Самые серьезные потери ВСУ несут в ДНР в зоне ответственности «Южной» группировки войск, подразделениями которой заняты более выгодные рубежи и позиции. На этом направлении уничтожены до 765 военнослужащих, четыре пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также несколько гаубицы, в том числе американского и британского производства. Разгромлены семь полевых складов боеприпасов.

На остальных направлениях ВСУ потеряли порядка 720 боевиков, несколько единиц артиллерии и бронетехники, а также станции радиоэлектронной борьбы. Всего оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 11 американских реактивных снарядов HIMARS и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube