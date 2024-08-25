В Курской области российские войска отбили атаки ВСУ у Комаровки

ВС РФ отражают попытку вторжения ВСУ на российскую территорию в Курской области. За сутки в результате безуспешных атак киевский режим потерял до 40 военнослужащих, танк и несколько броневиков. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное», – говорится в сообщении.

Кроме того, были сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. Потери врага составили до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

Авиация, артиллерия и другие войска наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость.

В Сумской области оперативно-тактическая авиация атакует сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Ворожба, Дружба, Катериновка, Ободы, Первомайское, Першетравневое, Перемога, Свесса, Сумы, Угроеды, Юнаковка и Ястребиное.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, одна единица инженерной техники, две станции РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68», – добавили в МО.

Курск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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