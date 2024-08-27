российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 августа 2024, 14:35 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Киеве подтвердили отход ВСУ от Новогродовки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из Новогродовки в ДНР. Российским силам понадобилось лишь несколько дней, чтобы взять населенный пункт под контроль, пишет украинское издание «Страна».

Украинские военные сообщили о тяжелом положении ВСУ на красноармейском (покровском) направлении.

«ВСУ отступили из Новогродовки. Город почти полностью под контролем РФ. Для захвата населённого пункта с довоенным населением в 14 тыс. человек россиянам потребовалось всего несколько дней», – пишет издание со ссылкой на военных.

В Минобороны РФ сообщили, что группировка ВС РФ «Центр» освободила Орловку в ДНР и разбила скопления боевиков около Воздвиженки, Розовки, Новгородского и Сергеевки.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,