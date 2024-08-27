Российские войска за последние сутки улучшили положение на фронтах специальной военной операции и взяли под контроль ещё один населенный пункт в Донецкой народной республике. Как говорится в сводке министерства обороны, противник потерял в общей сложности более 2100 военнослужащих.

Населенный пункт Орловка в ДНР был взят под контроль подразделениями группировки войск «Центр», которые также нанесли удары по ВСУ вблизи Воздвиженки, Розовки, Новгородского и Сергеевки. При этом было отражено семь контратак. Потери противника составили до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Самые серьезные потери ВСУ несут в зоне ответственности подразделений «Южной» группировки войск, которые заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Кузьминовка, Верхнекаменское и Катериновка в ДНР. Противник потерял до 780 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Также уничтожены два полевых склада боеприпасов.

Но остальных направления СВО потери противника составили до 835 военнослужащих. Разгромлены несколько единиц бронетехники и артиллерии, в том числе иностранного производства, а также станции радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре тактические ракеты «Точка-У», три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и 31 беспилотный летательный аппарат.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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